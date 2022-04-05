"Не место для преступников": министр спорта Польши призвал исключить РФ из всех международных федераций

"Не место для преступников": министр спорта Польши призвал исключить РФ из всех международных федераций

Он настаивает на остранении не только российских спортсменов, но и капитала страны-агрессора.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал лишить Россию членства в Международном олимпийском комитете и всех международных спортивных федерациях из-за развязанной полномасштабной войны против Украины.

Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта в Люксембурге.

"Несколько недель назад у нас было общее совещание 37 министров спорта почти всех европейских стран, которое имело целью максимально ограничить возможность участия российских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Сегодня я считаю, что нам нужно идти дальше.

Мы выступаем за окончательное исключение россиян - до завершения мирного процесса, то есть к возмещению для Украины - из всех спортивных федераций во главе с Международным олимпийским комитетом.

Не секрет, что Российская Федерация в последние годы проводит очень агрессивную дипломатическую политику, которая по сути заключается в покупке мест в советах ключевых спортивных федераций. За их кандидатом всегда следовал один из мощных спонсоров с российским капиталом. Поэтому исключение российского капитала из мирового спорта должно произойти сейчас.

После того, что произошло в Буче, голос Польши должен быть понят каждому в Европе. В мировом спорте нет места для преступников", - подчеркнул Бортничук.

Podczas посещения Rady EYCS #UE ds. sportu ministr @KamilBortniczuk положил postulaty strony ukraińskiej mówiące о konieczności nałożenia на Rosję dalszych sankcji w obszarze sportu raz stworzenia systemu помощи dla ukraińskich sportowców. pic.twitter.com/UC3kiubmel — Ministerstwo Sportu и Turystyki (@SPORT_GOV_PL) 4 апреля 2022

Ранее ТСН Проспорт писал, что в России выставили на продажу олимпийку сборной Украины, украденную под Броварами.

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