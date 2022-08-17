"Не могла самостоятельно вдыхать и потеряла сознание": украинская велосипедистка попала в массовый завал на ЧЕ

Украинская велосипедистка Анна Соловей не смогла финишировать в женском омниуме мультиспортивного Евро-2022.

За 33 круга до конца Соловей въехала в завал велосипедисток, которые упали впереди нее. Украинка неудачно приземлилась, в результате чего получила ушибы и гематомы на теле и голове. На повторе видно, как Анна сделала сальто и упала на спину.

Фото: Associated Press

Велосипедистка пыталась встать на ноги, но ей это самостоятельно не удалось. В итоге Анна была госпитализирована. Возобновить гонку организаторы смогли только через 45 минут после инцидента.

Подробностями своего состояния Соловей поделилась в интервью Суспільне Спорт.

"Я безгранично фартовая. Падение было очень сильным, гематома на голове и ребрах. В результате падения - ушиб ребер и недостаток кислорода, потому что я не смогла самостоятельно вдыхать, а также потеря сознания. Потом я проснулась уже под кислородной маской. Первое, чему я обрадовалась - это тому, что чувствовала ноги и руки... Первое, что меня тревожило - не разорвали ли мне ребра какие-то органы или легкое, такое ощущение, словно нож в ребра проткнули. Я сильно ударилась головой, так что была счастлива не чувствовать такую же боль и в шее - значит, шея не сломана", - рассказала украинка.

Соловей также отметила, что в больнице дважды обследовали ее внутренние органы, но, к счастью, серьезных травм не было обнаружено.

"Меня сканировали и не нашли ничего серьезного с внутренними органами. Ушибы, гематомы, но кости цели. Потом я два часа ждала повторного обследования, врачи хотели убедиться, действительно ли органы не надорваны и через некоторое время не начнется внутреннее кровотечение. И здесь мне тоже повезло… Все целое.

Поэтому могу сказать, что я в порядке, пока живу обезболивающим. Оно хотя бы помогает вдохнуть нужную дозу кислорода. Потому что ребра и голова очень болят", - сказала Соловей.

Ранее сообщалось, что украинка Елена Старикова завоевала вторую медаль мультиспортивного Евро-2022 в велотреке.

Читайте также:

Титулованная украинская синхронистка - о россиянах: их нужно отстранить от соревнований не на год, а на всю жизнь

"Тренерский штаб решил, что это предательство": звездный украинский дуэт по пляжному волейболу под угрозой распада

Романчук с национальным рекордом принес Украине первое "золото" в плавании на Чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта