"Не могу дождаться, чтобы разбить кролика": Фьюри отреагировал на новую дату поединка с Усиком

"Цыганский король" в привычной для себя манере пригрозил украинцу.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал объявление новой даты боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

На своей странице в Instagram британец выразил уверенность, что нанесет украинцу сокрушительное поражение.

"У нас новая дата – 18 мая. Не могу дождаться, чтобы разбить кролика. Большое уважение моему брату, Турки Аль аш-Шейху, за величайший бой века", – написал Фьюри.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако из-за травмы британца он был отложен, а весь вечер бокса перенесли. Во время спарринга "Цыганский король" получил серьезное рассечение, в результате чего ему пришлось накладывать швы.

Чтобы избежать еще одного срыва боя за звание абсолютного чемпиона мира, организаторы установили санкции, которые могут быть применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет на поединок 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри отложили уже в третий раз. 29 апреля 2023 года боксеры должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Позже планировалось, что бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 23 декабря 2023-го, но его перенесли из-за травмы, которую "Цыганский король" получил в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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