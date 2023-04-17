"Не могу дождаться": знаменитый промоутер дал прогноз на супербой Ломаченко и Хейни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

По мнению фунционера, фаворитом этого поединка является американец, но владелец украинского паспорта сможет создать для действующего обладателя титулов серьезные проблемы.

По словам известного промоутера, бой между Ломаченко и Хейни станет одним из лучших поединков в истории легкого веса.

"Посмотрим, кто победит. Мне кажется, что это будет очень сложный бой. Я думаю, что Хейни – фаворит, но, мне кажется, это бой с равными шансами. Я просто не могу его дождаться. Я считаю, что это будет один из лучших поединков в истории легкого веса", – заявил Арум в интервью Little Giant Boxing.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Хейни провели первую дуэль взглядов перед титульным боем.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

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