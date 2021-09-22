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"Не могу перестать смеяться": Конор Макгрегор дико оконфузился на бейсбольном матче (видео)

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"Не могу перестать смеяться": Конор Макгрегор дико оконфузился на бейсбольном матче (видео)

Associated Press

Экс-чемпион UFC серьезно "накосячил".

Звездный боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор дико оконфузился перед стартом бейсбольного матча между "Чикаго Кабс" и "Миннесотой Твинс".

Бывшему чемпиону UFC было поручено право первого броска в поединке. Однако со своей миссией Конор не смог справиться как следует - он запустил мяч в сторону от игрока, который должен был его поймать.

На ролик отреагировал другой боец UFC - американец Джастин Гейджи. Он написал: "Я не могу перестать смеяться. Каждый боец ММА, который представляет нас на бейсболе, выглядит ужасно".

  • На счету 32-летнего Макгрегора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).
  • В своем последнем бою Конор сломал ногу и проиграл американцу Дастину Порье.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Макгрегор похвастался роскошным подарком после поражения в бою с Порье.

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