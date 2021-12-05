"Не могу представить, как он дышал": обидчик Ломаченко чуть не умер в ринге во время боя

"Не могу представить, как он дышал": обидчик Ломаченко чуть не умер в ринге во время боя

Теофимо Лопес мог потерять не только чемпионские пояса, но и собственную жизнь.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес подверг себя смертельной опасности в бою с австралийцем Джорджем Камбососом, которому сенсационно проиграл титулы IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

Об этом сообщила врач-отоларинголог Линда Даль в комментарии ESPN. По информации источника, после поединка у Лопеса диагностировали "пневмомедиастинум" (скопление воздуха в средостении - прим.), что могло лишить 24-летнего боксера возможности свободно дышать.

"Он мог умереть. Я не могу представить, как он дышал. Это похоже на то, что кто-то привязал к его груди набор гирь весом 300 фунтов. Словно его шея и грудь были зажаты в тисках. Ему повезло, что не умер. Воздух был в его грудной клетке, сердце и шее - местах, где его не должно быть.

Если бы он получил удар в шею или грудь в определенное место, у него мог бы возникнуть коллапс легкого. Он бы мгновенно упал и не смог дышать, и ему понадобилась бы трубка для грудной клетки", - объяснила врач.

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Сам Лопес подтвердил, что был на волоске от смерти, написав пост в Instagram.

"Только спортсмены понимают, с каким давлением мы сталкиваемся каждый день. Мое здоровье - не оправдание, а просто факт! Я чуть не умер за людей, которым на нас плевать. Многие думают, что мы купаемся в долларах.

Боже, спасибо тебе за то, что подарил мне дополнительную жизнь и у моего сына будет отец. Вся моя слава принадлежит тебе", - отметил Лопес.

Видео лучших моментов боя Теофимо Лопес - Джордж Камбосос

Лопес проиграл Камбососу раздельным судейским решением (115-111, 113-114, 115-112) и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. После поединка Лопес не согласился с вердиктом судей .

потерял чемпионские пояса по версиям IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. После поединка . Для Лопеса это поражение стало первым в карьере. Ранее в его активе было 16 побед (12 - нокаутом) в 16 поединках.

Камбосос одержал 20-ю победу (10 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его послужном списке ни одного поражения.

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