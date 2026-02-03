"Не могу сидеть, сложа руки": Уайлдер объяснил, почему сорвался бой с Усиком

Деонтей Уайлдер / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер объяснил, почему проведет следующий поединок с Дереком Чисорой, а не с обладателем титулов WBA, WBC и IBF Александром Усиком.

"По поводу боя с Усиком было много слухов. Эти слухи были правдивыми. Сначала он сказал, что хочет биться со мной, а потом все начали это обсуждать, потом был телефонный звонок, и мы начали говорить об этом. Но я не думаю, что у них была четко определена дата, место, где они хотели провести бой. И все это тянулось. Знаете, время шло, часы тикали. Если вы понимаете бокс, то все либо происходит медленно, либо очень быстро. Нет середины, и вы должны быть готовы все время.

И вот тогда мы договорились о бое с Чисорой, потому что мы все еще продолжали переговоры с Дереком. Вы должны иметь все опции открытыми. Нельзя сидеть, сложа руки, особенно потому что я не молодой боец. Я должен продолжать двигаться вперед. Так что, когда мы договорились о бое с Дереком, другая сторона сказала: "Мы готовы". Но уже было слишком поздно, и мы хотели сначала воспользоваться этой возможностью, а затем воспользоваться другой", – рассказал Уайлдер в интервью Fight Hub TV.

Также Уайлдер ответил на вопрос, станет ли Усик его следующим соперником в случае победы над Чисорой.

"Я не могу подтвердить это на 100%, но будет сильное движение в этом направлении. Мы будем готовы. Но будет ли он доступен и готов к бою? Пока мы не можем говорить об этом, потому что у нас недостаточно информации. Но мы надеемся и молимся, чтобы все прошло хорошо, и мы получили еще один большой бой, который увидит весь мир. Знаете, нам нужен новый чемпион, особенно американец, и его зовут Деонтей Уайлдер", – сказал "Бронзовый бомбардировщик".

Отметим, что ранее Усик заявил, что хочет провести свой следующий бой именно против Уайлдера.

Более того, менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщал, что поединок между Усиком и Уайлдером может состояться в конце апреля или начале мая 2026 года в США.

Однако недавно было официально объявлено, что 4 апреля в Лондоне состоится бой между Уайлдером и Чисорой.

На счету 40-летнего Уайлдера 44 победы (43 – нокаутом), одна ничья и четыре поражения на профессиональном ринге. В последнем бою "Бронзовый бомбардировщик" в июне 2025 года техническим нокаутом победил своего соотечественника Тайррелла Херндона.

В послужном списке 42-летнего Чисоры 36 побед (23 – нокаутом) и 13 поражений на профессиональном ринге. Последний бой Дерек провел в феврале 2025-го, единогласным решением судей одержав победу над шведом Отто Валлином.

Напомним, в ноябре Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли. Британца, который в октябре этого года победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона организации.