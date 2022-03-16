"Не могу сражаться в Украине, но могу это делать на поле": Яремчук - о выходе "Бенфики" в четвертьфинал ЛЧ

"Не могу сражаться в Украине, но могу это делать на поле": Яремчук - о выходе "Бенфики" в четвертьфинал ЛЧ

26-летний футболист пытается помогать родине на собственном фронте.

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук после победы над "Аяксом" (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов о полномасштабном вторжении России в Украину.

"Как вообще развивается ситуация в Украине? Это очень сложный вопрос. Я - профессионал, и должен сражаться здесь, на поле. Мои друзья дерутся в Украине, граждане моей страны дерутся в Украине. Я же должен сражаться здесь, отдавать все. Я не могу сражаться там, но способен делать это на поле.

Делаю то, что умею и стараюсь представлять свою страну в футболе. Конечно, я много думаю об этой ситуации, но это так", - сказал Яремчук в комментарии BT Sport.

“Мы люди боремся в Украине, и я нуждаюсь в борьбе.”



“I cannot fight but I can cant here on the pitch.”



An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica's #UCL victory over Ajax…



@archiert1 pic.twitter.com/IS4I2J1vBj — Football on BT Sport (@btsportfootball) 15 марта 2022

Гостевая победа над "Аяксом" позволила команде Яремчука пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый поединок между лиссабонским и амстердамским клубами завершился вничью 2:2, один из голов в том матче забил именно Яремчук.

В другом матче ЛЧ, состоявшемся 15 марта, мадридский "Атлетико" на "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" (1:0) и пробился в следующую стадию турнира. Итог двухматчевого противостояния - 2:1 в пользу подопечных Диего Симеоне.

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