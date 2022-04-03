"Не молчите, пока дети не перестанут погибать каждый день": Зинченко эмоционально призвал прекратить войну в Украине (видео)

"Не молчите, пока дети не перестанут погибать каждый день": Зинченко эмоционально призвал прекратить войну в Украине (видео)

Футболист опубликовал видеообращение.

Защитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко записал обращение к мировому сообществу.

Футболист призывает не игнорировать войну на Украине.

"Я не просто играю за эту страну, я ее гражданин. Сейчас моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи людей умирают. Российские войска уже разрушили несколько городов. Бомбы и ракеты падают и попадают в дома мирных жителей".

Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российская авиация атаковала Малин, город недалеко от Житомира. По итогу одного из авиаударов была убита семья, вместе с малым ребенком", – сказал Александр.

По состоянию на 3 апреля кафиры убили 158 детей, 258 ранены. Возможно, для кого-то это только числа, однако для украинского народа это невероятная потеря и боль.

У меня тоже есть маленькая дочь. Мое сердце разбивается во время мыслей о том, насколько многие дети ее возраста сейчас умирают, и сколько еще станут жертвами этой войны», – отметил футболист.

Напомним, тренер "Тернополя" и бывший капитан сборной Украины Дмитрий Забирченко принял участие в сборе средств на защиту Украины от российских оккупантов.

Читайте также:

Российские кафиры убили футбольную легенду Киевщины

"Защитил титул": украинский чемпион ММА из погреба получил свой пояс в освобожденном от оккупантов Ирпене

"Еще 100 защищенных жизней": Роман Зозуля продолжает активно помогать ВСУ (фото)