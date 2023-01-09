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Не Моуринью: сборная Португалии назначила нового главного тренера

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Не Моуринью: сборная Португалии назначила нового главного тренера

Фото: Associated Press

До этого Роберто Мартинес возглавлял бельгийцев.

Сборная Португалии объявила о назначении нового главного тренера. Им стал 49-летний испанский специалист Роберто Мартинес.

Стороны подписали контракт до конца чемпионата мира-2026.

На посту главного тренера португальцев Мартинес заменил Фернанду Сантуша, который был уволен после вылета сборной с чемпионата мира-2022.

В начале декабря прошлого года Мартинес покинул пост главного тренера сборной Бельгии после того, как его команда не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022. Роберто возглавлял бельгийцев с 2016 года. Под его руководством команда стала третьей на ЧМ-2018 и добралась до четвертьфинала Евро-2020.

В отборе к Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе J со Словакией, Исландией, Люксембургом, Боснией и Герцеговиной, а также Лихтенштейном. Квалификация начнется в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Португалии.

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Дата публикации
Просмотры
583
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