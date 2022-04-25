"Не может быть спорта без мира": лучший футболист мира снова напомнил о войне в Украине

"Не может быть спорта без мира": лучший футболист мира снова напомнил о войне в Украине

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски не остается в стороне от войны украинского народа с российскими оккупантами.

Левандовски, которого в 2021 году признали лучшим игроком мира по версии ФИФА, накануне выиграл с "Баварией" 10-й подряд титул чемпиона Германии.

33-летний польский бомбардир 24 апреля получил престижную награду Laureus-2022 за "Выдающиеся достижения в спорте". Выражая благодарность организаторам премии, Роберт в очередной раз призвал помогать Украине, героически противостоящей полномасштабному вторжению российских войск.

"Нет короткого пути к успеху в спорте. Если ты хочешь быть лучшим, то должен выложиться ради этого полностью. Однако, я также верю, что ни один атлет не может добиться успеха сам. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает.

Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Давайте помнить и очень громко повторять это сообщение, особенно в эти дни, когда в Украине умирают невинные люди. Не может быть спорта без мира", - написал Левандовски на своей странице в Instagram.

С первых дней полномасштабной войны, которую Российская Федерация развязала против Украины, Левандовски активно поддерживает Украину и помогает в борьбе с захватчиками.

Ранее Роберт досрочно расторг контракт с китайской компанией Huawei, подозреваемой в поддержке действий РФ против Украины. Также польский форвард решил продать на аукционе свою футболку сборной с надписью Stop War.

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