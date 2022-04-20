"Не может проиграть народ, так любящий свою страну": легендарный грузинский форвард поддержал украинцев

Бывший форвард "Аякса", "Рейнджерс" и сборной Грузии, а ныне главный тренер "Халл Сити" Шота Арвеладзе высказался по поводу войны с российскими оккупантами, которая продолжается на территории Украины.

Легендарный футболист уверен, что украинскому народу удастся победить в этой войне.

"Я был бы счастлив, если бы Украине не нужны были герои. Но, к сожалению, в 21 веке мы все еще нуждаемся в героях. Украина – страна-герой. Ваши люди держатся, дерутся за свою Родину. И не только за свою Родину Украина дает волю другим, смотреть на это больно, но мое сердце радуется, что есть такая нация, которая может так упорно воевать.

Я знаю, что правда только одна. Знаю, что ваш народ будет продолжать борьбу. Можно проиграть какой-то элемент этой войны, потерпеть локальную неудачу. Но я не сомневаюсь, что вы победите. Не может проиграть народ, так любящий свою страну, свою землю.

Вы являетесь страной с большими традициями. Киеву же больше тысячи лет, он имеет большое наследие. Его символом для меня позолоченные купола Киево-Печерской Лавры. Это такая же святыня, как грузинские Собор Светицховели, Джвари или Гелатский монастырь… Просто знайте, что мы, грузины, желаем вам только лучшего. Я бы хотел, чтобы уже в следующую минуту не было никакой войны. Мы все молимся за Украину", – сказал Арвеладзе в интервью Футбол24.

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