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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Не может считаться командой": сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026

Хоккейная сборная государства-агрессора не сможет выступить на предстоящих Олимпийских играх.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал решение Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) о недопуске сборной России к участию в Олимпиаде-2026.

"Рекомендация исполнительного совета МОК от марта 2023 года касательно команд спортсменов с российским паспортом остается в силе.

Она состоит в том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Мы принимаем в известность, что Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила намерение придерживаться этой рекомендации", – говорится в сообщении МОК.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину при поддержке Беларуси хоккейным командам стран-агрессоров было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IIHF.

С тех пор сборные РФ и Беларуси пропустили все чемпионаты мира по хоккею. Планетарное первенство 2026 года также состоится без их участия.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года продлится с 11 по 22 февраля, женский – от 5 по 19 февраля.

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