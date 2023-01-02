Не Мудрик: футболист "Шахтера" попал в топ-40 молодых талантов 2023 года по версии УЕФА

Официальный сайт УЕФА составил список игроков, имеющих наибольший потенциал совершить прорыв в своей карьере в 2023 году. В нем нашлось место для полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова.

При определении топ-40 молодых талантов эксперты принимали во внимание футболистов европейских клубов в возрасте до 21 года.

Судаков стал единственным украинцем, оказавшимся в списке от УЕФА. Добавим, что в прошлом году в него попал другой хавбек "горняков" Михаил Мудрик.

"В 2022 году мы внесли в список лучших талантов Михаила Мудрика, который, возможно, и был лучшим в "Шахтере" в этом сезоне, но прогресс Судакова также был заметен. Он сыграл все шесть матчей на групповой стадии Лиги чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч", – так охарактеризовали Георгия на сайте УЕФА.

В этом сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что Мудрик согласовал условия личного контракта с "Арсеналом".

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