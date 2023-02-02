Не на Олимпиаде: в Минобороны указали МОК на место, где Россия должна поднять белый флаг (фото)

В украинском оборонном ведомстве отреагировали на заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном возвращении спортсменов из России на международные соревнования.

Предложение Международного олимпийского комитета допустить к международным соревнованиям, в частности к Олимпиаде-2024, российских спортсменов под нейтральным "белым" флагом вызвало осудительную реакцию Министерства обороны Украины.

В Twitter оборонного ведомства появилось соответствующее сообщение с иллюстрацией.

На рисунке изображены пять олимпийских колец в виде кровавых пятен, в центре которых перечислены преступления, совершаемые российскими оккупантами в Украине — изнасилования в Буче, убийства в Харькове, пытки в Бородянке, похищение детей в Херсоне и терроризм в Мариуполе.

"Белому флагу России место на поле боя, а не на Олимпийских играх", – говорится в призыве под этим рисунком.

Большинство атлетика русского Olympic team является личный производитель этого: pic.twitter.com/WtpuzAfdoi — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 2, 2023

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В Министерстве обороны подчеркнули, что "каждый спортсмен олимпийской сборной России является индивидуальным пропагандистом".

Напомним, Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже, если к соревнованиям будут допущены российские спортсмены.

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