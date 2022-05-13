Не на родине: сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в фартовом для Петракова городе

Не на родине: сборная Украины проведет домашние матчи Лиги наций в фартовом для Петракова городе

Сборная Украины по футболу узнала место проведения июньских домашних матчей в рамках Лиги наций-2022/23.

Номинально домашние матчи Лиги наций против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня) "сине-желтые" сыграют в польском городе Лодзь на Муниципальном стадионе ЛКС, который вмещает 18 000 зрителей.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Интересно, что именно в этом городе (правда, на другой арене - "Видзева") сборная Украины (U-20) под руководством Александра Петракова победила Южную Корею (3:1) в финальном матче Чемпионата мира 2019 года.

Сборная Украины в Лиге наций-2022/23

В новом сезоне Лиги наций украинская сборная будет выступать в группе B1 (второй по рангу дивизион - прим.) вместе с Арменией, Ирландией и Шотландией.

Победитель квартета поднимется в элитную Лигу А, а последняя команда перейдет в Лигу С.

Свой путь в Лиге наций-2022/23 "сине-желтые" начнут 8 июня выездным матчем против Ирландии. Встреча состоится в Дублине на стадионе "Авива".

Напомним, перед стартом нового розыгрыша Лиги наций Украина 1 июня сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации Чемпионата мира-2022. Победитель пары в финале 5 июня встретится с Уэльсом.

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