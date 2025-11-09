"Не наработали на победу": Шовковский прокомментировал поражение "Динамо" от ЛНЗ

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал домашнее поражение от черкасского ЛНЗ в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился поражением "бело-синих" со счетом 0:1 .

После игры Шовоквский ответил на вопросы представителей СМИ, сообщает официальный сайт столичного клуба.

– Сегодня впервые в сезоне "Динамо" не имело матча ни одного реального голевого момента… С чем это связано – усталостью после еврокубкого матча или удачной игрой соперника?

– Вы правильно заметили – у нас был очень насыщенный график, и я могу констатировать тот факт, что нам не хватало свежести, не хватало эмоций.

У нас был напряженный период – четыре довольно непростых матча, и время на восстановление через два дня на третий, через три на четвертый. Плюс логистические моменты. Безусловно, это не могло не отразиться на наших действиях.

К этому можно добавить то, что мы сегодня играли с одной из наиболее организованных команд лиги в защите, одной из команд, которые пропустили меньше всего голов. Соперник достаточно уверенно действовал в обороне с быстрыми атаками, контратаками, на что мы обращали внимание во время подготовки к этому матчу. К сожалению, в конце первого тайма во время одной из таких контратак пропустили гол, который стал единственным в этом матче.

– Что произошло с Ярмоленко? Насколько сложным является его повреждение?

– Об этом я получу информацию в ближайшие дни, потому что сейчас говорить о чем-то рано. Он жаловался на неприятные ощущения, а во время игры они начали усиливаться. Поэтому он попросил замену.

– После матча прошлого тура с "Шахтером" вы раскритиковали действия арбитров. Удовлетворены ли их работой сегодня?

– Я не буду сейчас переносить результат игры на действия арбитров. Мы действительно сегодня по игре не наработали на победу, это точно. Не уверен, заслуживали ли мы поражения – это уже другой вопрос.

Для "Динамо" это второе подряд поражение в УПЛ. В прошлом туре подопечные Александра Шовковского проиграли донецкому "Шахтеру" (1:3).

"Бело-синие" проиграли два матча чемпионата подряд впервые с октября 2023 года, когда уступили "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1).

Таким образом, "Динамо" (20 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ. В то время как ЛНЗ (23 балла) поднялся на вторую строчку и теперь на один зачетный пункт отстает от лидирующего "Шахтера", который имеет матч в запасе.

Добавим, что в этом сезоне ЛНЗ также нанес разгромное поражение "Шахтеру" (4:1) в матче 8-го тура УПЛ.

В следующем туре чемпионата Украины киевляне 22 ноября на выезде встретятся с "Колосом", а ЛНЗ днем ранее сразится с "Полтавой".

Напомним, на этой неделе "Динамо" одержало первую победу в основном раунде Лиги конференций, разгромив боснийский "Зриньски" со счетом 6:0.