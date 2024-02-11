"Не наша лига": тренер "Жироны" прокомментировал сокрушительное поражение от "Реала" в чемпионате Испании

Мичел Санчес считает, что его команде не по силам конкурировать с топами Примеры.

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о разгромном поражении своей команды в матче 24-го тура испанской Ла Лиги против мадридского "Реала".

Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился громким триумфом подопечных Карло Анчелотти со счетом 4:0 .

По мнению наставника "жиронцев", его команда проиграла, поскольку встретилась с соперником, который преобладал в классе.

"Мы пытались играть с "Реалом" на его уровне, но когда у них получалось все, у нас не получалось ничего. Думаю, это скорее заслуга соперника, чем наша. Мы на другом уровне, и это помогает нам совершенствоваться. Когда ты встречаешься с кем-то столь высокого уровня, то это заставляет тебя столкнуться с реальностью.

Мы проводим невероятный сезон. Нам нужно понять, что это не наша лига и продолжать работать над собой. Нам нужно сделать шаг или два шага вперед, чтобы оказаться на том уровне, который требует от тебя "Реал".

Мы – клуб, который развивается и никто не может нам ничего сказать. Это была не очень комфортная игра, но я не думаю, что она может нам навредить. У нас есть скромность, чтобы уметь проигрывать, и когда наш соперник был лучше – мы должны это признать.

Наша лига – это "Атлетик", "Сосьедад", "Бетис" и "Валенсия", мы боремся за еврокубки. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" – это не наша лига. "Реал" борется против них, а не против нас. Мы не четвертый претендент", – приводит слова Мичела издание AS.

Добавим, что в матче против "Реала" украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбык провели на поле 70 минут за "Жирону", в то время как украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин отыграл полный поединок.

После фиаско в матче с мадридским грандом "Жирона" (56 очков) продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание команды Цыганкова и Довбика от лидирующего в чемпионате "Реала" выросло до 5 баллов.

В следующем туре Примеры подопечные Мичела 19 февраля в гостях встретятся с "Атлетиком" Бильбао, а "Реал" днем ранее на выезде сыграет против "Райо Вальекано".

Читайте также:

"Байер" разбил "Баварию" и оторвался от мюнхенцев в чемпионской гонке Бундеслиги (видео)

"Интер" одержал волевую победу над "Ромой" и укрепил свое лидерство в Серии А (видео)

АПЛ: Ярмолюк помог "Брентфорду" одержать победу, "Борнмут" с Забарным потерпел поражение (видео)