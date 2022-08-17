"Не новый бой, а продолжение старого": что сказали Усик и Джошуа на пресс-конференции перед реваншем (видео)

В среду, 17 августа, состоялась пресс-конференция чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика и британца Энтони Джошуа накануне реванша.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции перед боем с Энтони Джошуа.

"Хочу поблагодарить всех людей, которые дали мне возможность боксировать в Саудовской Аравии. Это очень важно для меня, моей команды и моей страны. Я очень рад, что здесь сейчас нахожусь, я в Саудовской Аравии уже не первый раз. Мне кажется, я буду возвращаться сюда снова.

Я прекрасно понимаю, что ко второму бою мы друг друга хорошо знаем. Энтони посмотрел и изучил наш первый поединок. Но мне кажется, что это не будет новое сражение, а продолжение старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд знающих.

У нас было достаточно времени, чтобы выучить друг друга. В субботу будет хорошее сражение.

Мы рождены, чтобы бороться за жизнь, пояса, за все. Тот, кто не делает всего этого – не живет. Вся наша жизнь – это соревнование: за что-нибудь или за кого-то. Вот мы и соревнуемся", — заявил Усик на пресс-конференции.

Своими мыслями о бое поделился и соперник украинца. Энтони Джошуа заявил, что не может позволить себе проиграть этот поединок.

"Все очень просто – это бой, который нужно выиграть. Мне нравится давление. Это было тяжело (подготовка – ред.). Теперь нужно просто выполнить свою работу: доверять инстинктам, оставаться сосредоточенным, выполнять работу и, дай Бог, победить", — сказал Джошуа на пресс-конференции.

Эксчемпион отметил, что для него главное – это самая победа, а не пояса.

"Все дело в соревнованиях. У меня есть цели, которых я хочу достичь на ринге той ночью. Это соревнование с самим собой. Да, пояса что-то означают, но они лишь конец цели. Я не собираюсь пропускать сам процесс — я должен на нем. сконцентрироваться", — добавил он.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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