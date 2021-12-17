Не оправдали надежд: украинские резервисты провалили спринт на Кубке мира по биатлону в Анси

Не оправдали надежд: украинские резервисты провалили спринт на Кубке мира по биатлону в Анси

Никого из представителей Украины нет даже в топ-40.

В пятницу, 17 декабря, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 во французском Анси состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли трое биатлонистов из резерва: Артем Тищенко, Тарас Лесюк и Руслан Ткаленко.

Ранее сообщалось, что основная команда досрочно завершила соревновательный 2021 год, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде-2022. Такое решение принял старший тренер сборной Юрай Санитра.

По итогам спринта никто из украинцев не финишировал в топ-40. Несмотря на безупречную стрельбу, Лесюк и Тищенко заняли только 46-е и 55-е места соответственно.

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23:30.3

2. Эдуард Латыпов (Россия, 0+0)+7.2

3. Филипп Андерсен (Норвегия, 0+0)+18.2

...

46. Тарас Лесюк (Украина, 0+0) +1:58.2

55. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Украина, 1+2) +4:12.1

Днем ранее состоялась спринтерская гонка у женщин. Там лучшей из украинок с идеальной стрельбой стала Елена Билосюк - 18-я позиция.

Завтра, 18 декабря, на этапе в Анси биатлонисты будут бежать мужские и женские персьюты, а 19 декабря - первые в этом сезоне масс-старты.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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