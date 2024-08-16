Не осилила первую ракетку мира: Костюк остановилась в 1/8 финала престижного турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в американском Цинциннати.

В третьем круге соревнований 22-летняя первая ракетка Украины проиграла лидеру мирового рейтинга, польке Иге Швентек. Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился поражением Костюк со счетом 2:6, 2:6.

Это была третья очная встреча теннисисток, Марта не выиграла у Швентек ни одного сета.

Добавим, что в первом раунде Костюк справилась с бельгийкой Элизе Мертенс (6:4, 2:6, 6:4), а во втором круге обыграла новозеландку Лулу Сан (6:3, 7:5).

Таким образом, Украину на турнире в Цинциннати осталась представлять только Элина Свитолина. В 1/8 финала она 16 августа сыграет с "нейтральной" белорусской Ариной Соболенко. Поединок начнется ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

В одиночном разряде в Цинциннати выступали еще две украинки, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, но они выбыли уже в первом раунде.

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