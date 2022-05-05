"Не осознают, что этот символ означает": российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со знаком "Z" (фото)

"Не осознают, что этот символ означает": российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со знаком "Z" (фото)

Российские игроки американской команды Cloud9 из CS:GO Дмитрий sh1ro Соколов и Тимофей interz Якушин оказались в эпицентре скандала, изобразив на своих автографах символ кафиров.

Показательная ситуация с отстранением всей команды по киберспортивному турниру по Dota 2 из-за того, что ее участник нарисовал на мини-карте решительную букву, похоже, не научила других киберспортсменов.

Стикеры с автографами Дмитрия sh1ro Соколова, Тимофея interz Якушина и других представителей киберспорта, приуроченные к PGL Major Antwerp 2022, выпустила компания Valve.

twitter.com

Украинское коммьюнити сразу обратило внимание на автографы двух россиян. Киберспортсменов подвергли критике представители индустрии Иван Johnta Шевцов и Александр HomeR Лысенко.

"Решение выделить Z или взять похожий элемент в стикер – выглядит мягко говоря очень странно. Ведь можно было избежать акцента на современную свастику. Очень жаль, что люди не осознают, что этот символ означает убийство безоружных, изнасилование матерей на глазах детей и другие страхи", — написал Шевцов в Twitter.

Лысенко отметил, что эти поступки можно трактовать только как поддержку войны России против Украины.

"Я честно верю, что они не подумали, когда сделали такие автографы. Я также честно верю, что нужно быть п**дец тупым и оторванным от реальности для такого жеста. Третий месяц олицетворения мирового зла выпячивает эту символику, а вы ее херачите на автограф. Браво", — цитирует комментатора Players.

Напомним, что Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил об отстранении российских команд от турниров под своей эгидой в сезоне-2022/23.

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