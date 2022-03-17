Не остались в стороне: сборная Уэльса сыграет товарищеский матч, чтобы собрать деньги для Украины

Не остались в стороне: сборная Уэльса сыграет товарищеский матч, чтобы собрать деньги для Украины

Поединок состоится 29 марта.

Сборная Уэльса решила присоединиться к международной помощи Украины, которая борется с российскими оккупантами.

Об этом сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса.

Национальная команда 29 марта проведет товарищеский матч, средства, полученные от которого будут переданы гражданам Украины, пострадавшим от войны.

Соперниками валлийцев станет либо сборная Шотландии (если Уэльс проигрывает Австрии) либо проигравший в матче плейоф Швеция – Чехия.

Напомним, что Польша вышла в финал отбора на ЧМ-2022 по футболу из-за дисквалификации сборной России.

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