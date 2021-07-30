"Не останавливаюсь, имею время и желание": четырехкратная олимпийская медалистка Костевич - о выступлении в Токио

"Не останавливаюсь, имею время и желание": четырехкратная олимпийская медалистка Костевич - о выступлении в Токио

Титулованная спортсменка не собирается завершать карьеру после Олимпиады-2020.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 украинка Елена Костевич поделилась мыслями о своем выступлении на соревнованиях в Токио.

36-летняя спортсменка, которая в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, рассказала, что еще не намерена завершать карьеру и планирует достичь новых высот.

"Было сложно вчера и сегодня. Последние дни, все дни без выходных, у нас каждый день или тренировки или старт. Поэтому трудно было собраться. Фактически на морально-волевых, но их уже не хватает.

Как всегда, везу домой много опыта. Оценку даст тренер. Считаю, что для меня это были удачные Олимпийские игры. Я не останавливаюсь, у меня есть время, желание и есть силы. Все впереди", - цитирует Костевич Суспільне Спорт.

На Играх-2020 Елена соревновалась в трех дисциплинах. Кроме "бронзы" в миксте с 10 м, она остановилась в шаге от медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, заняв 4-е место. А в стрельбе с 25 м показала 23-й результат, не сумев выйти в финал.

"Бронза" в Токио - четвертая олимпийская медаль в карьере Костевич. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров).

Таким образом, Костевич ворвалась в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. В общем Игры-2020 для Костевич стали уже пятыми. В Токио Елена несла флаг нашей страны на церемонии открытия вместе с фехтовальщиком Богдан Никишиным.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

Новости Украины: бронзовый олимпийский призер Олег Омельчук вернулся домой

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