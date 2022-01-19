Не оставили никаких шансов: "Ювентус" с разгромом вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Старая синьора" убедительно обеспечила себе место в следующем раунде.
"Ювентус" разгромил "Сампдорию" (4:1) в поединке 1/8 финала Кубка Италии и вышел в четвертьфинал турнира.
На 25-й минуте Хуан Куадрадо вывел "Старую синьору" вперед. После перерыва "бьянконери" укрепили свое преимущество - на 52-й минуте отличился Даниэле Ругани.
На 63-й минуте Андреа Конти сократил отставание генуэзского клуба, однако дальше подопечные Массимилиано Аллегри забили еще дважды - голы в активе Паулу Дибалы и Альваро Мораты.
One— JuventusFC (@juventusfc) January 18, 2022
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Добавим, что ранее в четвертьфинал Кубка Италии пробились "Фиорентина", "Аталанта", "Милан" и "Лацио". Остальные участники 1/4 финала определятся 19-20 января.
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