Не от отчаяния: тренер чемпионов Европы объяснил, почему вернул скандального форварда в сборную

Марио Балотелли получил вызов в "Скуадру Адзурру" впервые с 2018 года.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал свое решение вызвать эпатажного нападающего Марио Балотелли на двухдневный тренировочный сбор, который состоится 26-28 января.

"Вызов Балотелли - жест отчаяния? Если отчаяние - это то, что мы испытывали перед Евро, то оно работает на нас. Возможно, мы делаем все, что в наших силах, когда мы немного в отчаянии. Но хочу отметить, что не считаю вызов Марио жестом отчаяния, он всегда демонстрировал отличную технику.

Главное - оценить его физическую форму. В последнее время мы потеряли его из виду, поэтому понаблюдать за ним вблизи будет полезно. Он ничего нам не обещает, как мы ничего не обещаем ему. Думаю, он рад быть в сборной. Я буду оценивать его так же, как и всех остальных", - приводит слова Манчини Football Italia.

Сам Балотелли уже прокомментировал свое возвращение в сборную Италии, куда ни вызывался с сентября 2018 года.

"Все отлично, у меня хорошее настроение. Считаю, что получить вызов в сборную в 31 год - это нормально. Нет ничего удивительного. Верю в то, что Италия выйдет на Чемпионат мира. Наша команда это заслужила. Не знаю, как они оказались в плей-офф, но такое может произойти. Мы с Манчини пообщались, все хорошо. При нем я дебютировал и, надеюсь, с ним когда-то завершу карьеру", - сказал Балотелли в интервью Football Italia.

В нынешнем сезоне Балотелли провел 19 матчей в Чемпионате Турции за "Адана Демирспор", в которых забил восемь мячей. Марио является серебряным призером Чемпионата Европы-2012 в составе "Скуадры Адзурры".

Добавим, что на протяжении своей карьеры Балотелли неоднократно отличался безумными проделками. В декабре 2018 года футболист напал на партнера и поиздевался над ним в раздевалке. Бывший партнер Балотелли по "Интеру" рассказывал, что в молодые годы Марио любил писать в бутсы одноклубникам. А совсем недавно Марио ударил ногой партнера по команде.

Итальянцы - действующие чемпионы Европы. В финале Евро-2020 подопечные Манчини на "Уэмбли" в серии пенальти победили англичан.

Сборная Италии финишировала второй в отборочной группе ЧМ-2022, отдав прямую путевку на мундиаль швейцарцам.

Теперь команда Манчини в полуфинале "стыков" за выход на планетарное первенство 24 марта сыграет с Северной Македонией, а в случае победы в финале 29 марта встретится с победителем пары Португалия - Турция.

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