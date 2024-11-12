"Не отпускают": Ребров объяснил, почему футбольная сборная не может тренироваться в Украине

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал причину, почему национальная команда не может проводить тренировочные сборы в своей стране.

По словам наставника "сине-желтых", европейские клубы категорически выступают против того, чтобы их украинские игроки ехали на тренировочные сборы в Украину.

Также Ребров заявил, что футболисты национальной команды хотят поскорее получить возможность не только тренироваться в Украине, но и играть матчи перед болельщиками на родине.

"Сборы в Украине? Я бы с удовольствием. Я хочу, но иностранные игроки не могут. Их клубы не отпускают. Сейчас это невозможно. К сожалению. Я уверен, что все игроки желают играть в Украине для своих болельщиков.

Я не могу говорить, что если мы играем в Польше или Чехии, то там нет наших. Все болельщики – наши. Но когда ты играешь в Украине, это совсем другое дело, совсем другие эмоции. Надеемся, как можно скорее вернемся. Это очень важно для наших людей. Все это понимаем, даже пытаемся что-то сделать, но сейчас это невозможно", – объяснил Ребров в интервью YouTube-канала "Пряма Червона".

Вскоре сборная Украины проведет заключительные матчи группового раунда Лиги наций-2024/25: 16 ноября команда Реброва в Батуми сыграет против Грузии, а 19 ноября в Тиране сразится с Албанией. "Сине-желтые" готовятся к поединкам в турецком Белеке.

За два тура до финиша сборная Украины с 4 очками занимает последнее место в группе B1 и сохраняет шансы на повышение в классе. Лидирует с 7 баллами Чехия. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 пунктов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

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