"Не ожидал такого": российский боксер восхитился гостеприимством Украины после поражения от Беринчика

Иса Чаниев остался приятно удивлен тем, как его приняли на украинской земле.

Российский боксер Иса Чаниев после поражения от украинца Дениса Беринчика в поединке за титул WBO International в легком весе поделился своими впечатлениями от визита в Украину.

В интервью Instagram-аккаунту boxing911.official 29-летний представитель Российской Федерации заявил, что еще никогда не бывал в столь гостеприимной стране и городе. Бой между украинцем и россиянином прошел 18 декабря в Броварах.

"Я впервые выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили и фотографировались, сами украинцы говорили, что болеют за меня.

До того, как я приехал в Украину, мне они писали, что болеют за меня и переживают. Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили и желали удачи. Я не ожидал такого", - рассказал Чаниев.

Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей: 116-112, 118-110, 118-111. Денис успешно защитил пояс WBO International уже шестой раз в карьере.

Для Дениса победа стала 16-й (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

Чаниев проиграл в четвертый раз в карьере. В его активе 15 побед (7 - нокаутом) в 19 боях.

Читайте также:

Беринчик - Чаниев: лучшие моменты победного боя украинца против россиянина (видео)

"Соперник очень достойный, было нелегко": Беринчик в ринге прокомментировал свою победу над россиянином

Плоды победы над россиянином: Беринчик взлетел в рейтинге лучших боксеров легкого веса