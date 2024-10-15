"Не пенальти вообще": капитан сборной Чехии раскритиковал решение арбитра в матче с Украиной

Томаш Соучек убежден, что 11-метрового в ворота его команды не должно было быть.

Капитан сборной Чехии Томаш Соучек поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Украиной.

Напряженная встреча в польском Вроцлаве завершилась вничью 1:1 . В комментарии Суспильне Спорт после поединка капитан чехов не согласился с назначенным в ворота его команды пенальти, благодаря которому украинцы сравняли счет.

"То, что я видел, – не пенальти вообще. Трудно комментировать, потому что я не видел его на повторе. Рефери использовал VAR. Я знаю, что в английском футболе должна быть чистая игра рукой, чтобы назначать пенальти, но это решение судьи – нам придется его принять", – сказал Соучек.

Также читайте Тренер сборной Чехии возмутился назначенным пенальти в ворота его команды в матче Лиги наций с Украиной

Также Томаш высказался о ходе матча против Украины, текущем лидерстве чешской сборной в группе Лиги наций и поделился ожиданиями от двух последних туров.

"Не хватило энергии? Я думаю, у нас был лучший момент забить и выиграть 2:1. Украина играла очень опасно на контратаках. Думаю, обе команды могут быть довольны ничьей – обе команды могли выигрывать или проиграть. Я доволен выездной ничьей и первым местом в таблице.

Я доволен нашими результатами. Мы взяли четыре очка в октябре и занимаем первое место в таблице. Впереди у нас еще два матча в ноябре – хотим финишировать первыми и выйти в Дивизион А. Но мы знаем, что имеем сложную группу. Теперь мы должны готовиться к двум последним матчам", – цитирует Суспильне Спорт полузащитника "Вест Хэма".

После четырех туров Чехия с 7 очками занимает первое место в группе B1. На второй и третьей позициях соответственно идут Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов. Украина с 4 пунктами замыкает квартет.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

Смотрите также: Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Читайте также:

Довбик объяснил, чего не хватило сборной Украины для победы над Чехией в Лиге наций

"Будем бороться за выход в Дивизион А": Ребров прокомментировал ничью с Чехией в Лиге наций

Ребров рассказал о состоянии здоровья Гуцуляка, получившего жуткую травму в матче Лиги наций с Чехией