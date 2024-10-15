"Не пенальти вообще": капитан сборной Чехии раскритиковал решение арбитра в матче с Украиной

Томаш Соучек убежден, что 11-метрового в ворота его команды не должно было быть.
Капитан сборной Чехии Томаш Соучек поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Украиной.
Напряженная встреча в польском Вроцлаве завершилась вничью 1:1. В комментарии Суспильне Спорт после поединка капитан чехов не согласился с назначенным в ворота его команды пенальти, благодаря которому украинцы сравняли счет.
"То, что я видел, – не пенальти вообще. Трудно комментировать, потому что я не видел его на повторе. Рефери использовал VAR. Я знаю, что в английском футболе должна быть чистая игра рукой, чтобы назначать пенальти, но это решение судьи – нам придется его принять", – сказал Соучек.
Также Томаш высказался о ходе матча против Украины, текущем лидерстве чешской сборной в группе Лиги наций и поделился ожиданиями от двух последних туров.
"Не хватило энергии? Я думаю, у нас был лучший момент забить и выиграть 2:1. Украина играла очень опасно на контратаках. Думаю, обе команды могут быть довольны ничьей – обе команды могли выигрывать или проиграть. Я доволен выездной ничьей и первым местом в таблице.
Я доволен нашими результатами. Мы взяли четыре очка в октябре и занимаем первое место в таблице. Впереди у нас еще два матча в ноябре – хотим финишировать первыми и выйти в Дивизион А. Но мы знаем, что имеем сложную группу. Теперь мы должны готовиться к двум последним матчам", – цитирует Суспильне Спорт полузащитника "Вест Хэма".
После четырех туров Чехия с 7 очками занимает первое место в группе B1. На второй и третьей позициях соответственно идут Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов. Украина с 4 пунктами замыкает квартет.
В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.
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Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
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