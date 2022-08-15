Не перестают феерить: украинские "русалочки" выиграли восьмое подряд "золото" на чемпионате Европы

Сборная Украины по артистическому плаванию в восьмой раз завоевала медаль высшей пробы на континентальном первенстве в Риме.

Совсем недавно Марина и Владислава Алексеивы принесли Украине седьмое "золото" Евро-2022 по водным видам спорта. Восьмая же награда высшей пробы также не заставила себя ждать - ее "сине-желтые" завоевали в произвольной программе среди команд.

Украинки подтвердили свой статус фавориток и продемонстрировали лучшее выступление, заработав 94,1000 балла .

В этом виде программы нашу команду представляли Марта Федина, Марина и Владислава Алексеивы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

"Серебро" выборола команда Италии с результатом 92,6667 балла, а "бронзу" - Франция (90.5667).

Стоит отметить, что для украинской команды это уже восьмое золото на континентальном первенстве по водным видам спорта в Риме. Во всех предыдущих семи дисциплинах "сине-желтые" непременно триумфовали.

Ранее также сообщалось. что Украина завоевала первую медаль в прыжках в воду на чемпионате Европы-2022.

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