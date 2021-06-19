"Не пейте Coca-Cola": тренер сборной Испании курьезно поддержал флешмоб Роналду (видео)

Луис Энрике во время пресс-конференции также призвал не употреблять газированный напиток.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике попал в забавный инцидент на пресс-конференции перед матчем 2-го тура Евро-2020 против команды Польши.

После того, как УЕФА попросил участников общения с прессой не отодвигать продукцию спонсоров турнира в сторону и не убирать со стола, 51-летний наставник "Красной фурии" нашел другой способ выразить свое отношение к напитку Coca-Cola.

Энрике спросил: "Это Coca-Cola без сахара? Это спонсор УЕФА?"

Услышав утвердительный ответ, специалист с улыбкой заявил: "Ребята, не пейте Coca-Cola".

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на пресс-конференции демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду.

Сообщалось, что Роналду этим жестом обвалил акции американской компании на 4 миллиарда долларов. Позже стало известно, что такая информация сильно преувеличена.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Позже поступок Роналду повторил итальянец Мануэль Локателли.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA 's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

А полузащитник сборной Франции Поль Погба перед тем, как начать общаться с журналистами, взял на столе бутылку пива Heineken и переставил ее на пол. Звезда "Манчестер Юнайтед" - мусульманин, а эта религия запрещает употреблять алкоголь.

First Ronaldo with the Coca-Cola ...



Now Paul Pogba was not happy with the Heineken in front of him at his press conference ❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

Прервать оригинальный флешмоб решил украинец Андрей Ярмоленко. Он вспомнил действия Роналду и Погба, а затем обратился к спонсорам турнира Coca-Cola и Heineken.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", - сказал Ярмоленко, подсунув в себя напитки и рассмеявшись.

После этого смешного случая Ярмоленко затроллили партнеры по сборной Украины.

"Я еще его утром не видел. Думаю, сейчас захожу, а он в ванной обливается Heineken или еще чем-то, Coca Cola пьет", - пошутил хавбек украинской сборной Сергей Сидорчук.

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Поединок Испания - Польша состоится 19 июня в 22:00 на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье. В первом туре команда Луиса Энрике расписали мировую со шведами (0:0).

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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