"Не по зубам": промоутер Джошуа назвал фаворита боя между Усиком и Фьюри за звание "абсолюта"

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о предстоящем бое между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, поединок за абсолютное чемпионство в хевивейте не будет зрелищным. Фаворитом противостояния между Усиком и Фьюри промоутер считает "Цыганского короля", поскольку тот превосходит украинца в габаритах.

"Могу ли я, положа руку на сердце, сказать, что этот бой состоится? Нет, учитывая прежде всего историю Фьюри. Но когда есть куча денег, то, как правило, поединки происходят. Это главная причина организации боев, поэтому я думаю, что их встреча состоится, но я не знаю, когда это произойдет.

В этом бою я ставлю на Тайсона Фьюри. Я считаю его фаворитом, но Усик – очень хороший боксер. Мне кажется, что он себя проявит, но габариты Фьюри окажутся ему не по зубам.

Если честно, я думаю, что это будет отстойный поединок, но возможно он должен быть таким, чтобы Фьюри выиграл так, как он может выиграть. Может быть, это будет легкая победа для него. Но я думаю, что это будет очень конкурентный бой, в котором я отдаю предпочтение Фьюри", – приводит слова Хирна Boxing Social.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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