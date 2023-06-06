"Не поддерживаю войну": белорусская теннисистка Соболенко неожиданно "отреклась от Лукашенко"

Вторая ракетка мира сказала, что не хочет, чтобы ее страна была втянута в войну.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси заявила, что не поддерживает захватническую войну, которую Россия с помощью ее страны ведет против Украины.

На пресс-конференции после победы в 1/4 финала Roland Garros-2023 над украинкой Элиной Свитолиной белорусская теннисистка высказалась против войны и заверила, что сейчас не поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас", – сказала Соболенко.

Aryna Sabalenka была установлена, если ее поддержка Лукашенко:



“Як же это терпеливое понятие, я не имею поддержку war, meaning я не имею поддержку Лукашенко правый теперь.”



pic.twitter.com/1dgG3O9fIv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 6 июня 2023

"Я много раз говорила – я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну", – добавила белоруска.

Aryna Sabalenka участвует в пресс-конференциях после бедствия Элина Свитолина:



“I've said it many times: I don't support war. Я не будучи в моей стране, чтобы быть involved in a war." pic.twitter.com/vOd6q1NL8g — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 6 июня 2023

Также Соболенко прокомментировала тот факт, что после завершения матча ждала Свитолину у сетки для рукопожатия.

"Это был просто инстинкт, как я делаю во всех своих матчах", – объяснила Арина.

Aryna Sabalenka на сетке на сети для Elina Svitolina для shake hands:



“It was just instinct, just like I do at all my matches.” pic.twitter.com/KIkl6wh1e5 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 6 июня 2023

Соболенко заявила, что украинка не заслуживала того, чтобы ее освистали трибуны, после отказа пожать руку сопернице из страны-агрессора.

"Уважение к ней. Она не заслуживает того, чтобы ее освистывали", — сказала белорусская теннисистка.

Aryna Sabalenka на Элине Свитолине, когда я нашел:



“Respect to her. Мы не можем побеждать. " — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 6 июня 2023

Стоит отметить, что ранее во время турнира Соболенко отказалась осудить войну в Украине. Более того, вторая ракетка мира из Беларуси решила проводить тайные пресс-конференции только для лояльных к ней журналистов, чтобы избежать неудобных вопросов.

На одной из прошлых пресс-конференций Соболенко отказалась отвечать на вопросы о подписанном ею в 2020 году письме в поддержку Лукашенко, а также ракетных обстрелах Украины, которые российские оккупанты ведут в том числе и с территории Беларуси.

Напомним, Свитолина – не первая украинская теннисистка, которую в этом году освистали на Открытом чемпионате Франции из-за нежелания пожать руку сопернице из страны-агрессора. Ранее Марту Костюк освистали зрители на трибунах французского мейджора после матча с Соболенко в первом круге Roland Garros.

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