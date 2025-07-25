"Не показал ничего нового": экс-чемпион мира прокомментировал поражение Дюбуа от Усика в реванше

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший отреагировал на победу Александра Усика в бою-реванше с Даниелем Дюбуа.

"Я не люблю плохо говорить о ком-нибудь, но, как я уже говорил перед боем – если я останавливаю тебя джебом, ты никогда не победишь меня. Понимаете? Впервые Усик нокаутировал его джебом.

Мне очень трудно поверить, что, независимо от того, через что Дюбуа прошел, он сможет вернуться и победить Усика. Его уже победили джебом, понимаете?

Реклама

Он вышел, попробовал, выложился по полной, но у него не было новых приемов. Он не показал ничего нового в бою. Если ты проиграл, ты должен показать что-нибудь новое. Он не делал ничего нового, так как он мог надеяться на победу?" – сказал Джонс в интервью iFL TV.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

Реклама

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.

Реклама