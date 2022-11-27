Не помешал даже отмененный гол: сборная Марокко сенсационно обыграла Бельгию на ЧМ-2022 (видео)

Африканцы захватили лидерство в своей группе на Мундиале.

Сборная Бельгии потерпела сенсационное поражение от Марокко в матче 2-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок завершился со счетом 0:2 .

Марокканцы могли выходить вперед еще в конце первого тайма. В компенсированное время Хаким Зиеш со штрафного подкрутил мяч в сетку ворот Тибо Куртуа. Но после подсказки видеоассистента (VAR) арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у одного из игроков, которые перед воротами мешали голкиперу бельгийцев.

Из этого подопечные Роберто Мартинеса не сделали выводов и во второй половине встречи пропустили снова. На этот раз гол марокканцев уже засчитали. На 73-й минуте Абдельхамид Сабири почти от углового флажка закрутил мяч в ближний угол.

А в компенсированное ко второму тайма время Закария Абухлаль поставил точку в этом поединке, из пределов штрафной вколотив мяч в "девятку" после передачи Зиеша.

Обзор матча

Напомним, что в первом туре Бельгия победила Канаду (1:0), а марокканцы расписали ничью с хорватами (0:0).

Благодаря этому успеху марокканцы с 4 очками возглавили турнирную таблицу своего квартета. Бельгия, имея 3 балла, опустилась на вторую строчку. Далее следуют Хорватия (1) и Канада (0).

В другом поединке 2-го тура группы F сразятся Хорватия и Канада. Этот поединок также состоится 27 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

Хорватия и Канада. Этот поединок также состоится 27 ноября, в 18:00 по киевскому времени. В матчах заключительного тура квартета F, которые пройдут 1 декабря, Бельгия сыграет с Хорватией, а Марокко померяется силами с Канадой.

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