Не помешал и отмененный гол: "Динамо" в Харькове уверенно обыграло "Металлист 1925"

Голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша принесли "бело-синим" очередные три очка.
Киевское "Динамо" победило "Металлист 1925" в поединке 7-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на ОСК "Металлист" в Харькове завершилась убедительным триумфом гостей - 2:0.
Подопечные Мирчи Луческу повести в счете на 36-й минуте. Томаш Кендзера головой замкнул подачу с углового, однако главный арбитр Максим Козыряцкий отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора (VAR). Рефери зафиксировал офсайд у защитника "бело-синих" Александра Сироты.
Таким образом, первый тайм поединка прошел без забитых голов. А вот на старте второй половины встречи киевляне быстро дважды поразили ворота хозяев. На 47-й минуте Виктор Цыганков отличился после скидки Ильи Шкурина. А уже через пять минут гол в свой актив записал Денис Гармаш, ему ассистировал Карлос Де Пена.
- "Динамо" (19 очков) возглавляет турнирную таблицу УПЛ. "Металлист 1925" (6 баллов) занимает 11-ю строчку.
- В следующем матче киевляне 14 сентября примут "Бенфику" на старте группового этапа Лиги чемпионов, а 18 сентября команда Луческу сыграет дома с "Александрией".
- "Металлист 1925" 19 сентября проведет выездную встречу УПЛ против "Львова".