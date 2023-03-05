Не помог даже Ибрагимович: "Милан" потерпел неожиданное поражение в Серии А (видео)

"Милан" в выездном матче 25-го тура итальянской Серии А неожиданно уступил "Фиорентине" – 2:1 .

В первом тайме команды не забивали голов. На старте второй половины встречи "фиалки" повели в счете – Николас Гонсалес реализовал пенальти.

Под занавес поединка хозяевам удалось укрепить свое преимущество – Лука Йович отметился 87-й минуте после передачи бывшего защитника донецкого "Шахтера" Додо.

В компенсированное время команда Стефано Пиоли отквитала один мяч усилиями Тео Эрнандеса, но спастись от поражения не смогла.

Отметим, что в этой игре во второй раз на поле после серьезной травмы вышел звездный форвард миланцев Златан Ибрагимович – швед на 66-й минуте заменил Оливье Жиру.

Обзор матча

"Милан" (47 очков) остался на четвертом месте в Серии А, но может оказаться вне зоны Лиги чемпионов, если "Рома" 5 марта победит "Ювентус". "Фиорентина" (31 балл) занимает 12-ю позицию.

В следующем туре "россонери" 13 марта примут "Салернитану". Днем ранее "фиалки" на выезде сыграют с "Кремонезе".

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