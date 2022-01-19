Не помог даже второй самый дорогой футболист мира: "Боруссия" позорно вылетела из Кубка Германии

Не помог даже второй самый дорогой футболист мира: "Боруссия" позорно вылетела из Кубка Германии

"Дмели" умудрились проиграть команде второго дивизиона.

Дортмундская "Боруссия" неожиданно покинула Кубок Германии.

Подопечные Марко Розе в рамках 1/8 финала соревнований потерпели на выезде неожиданное поражение от представителя второго по силе дивизиона "Санкт-Паули". Встреча завершилась со счетом 2:1 .

Отметим, что счет в этой встрече был открыт уже на четвертой минуте – забил игрок хозяев Этьен Аменидо. За пять минут до конца первого тайма положение дортмундцев стало еще более затруднительным, ведь Аксель Витсель отправил мяч в свои ворота, увеличив таким образом преимущество оппонента до двух голов.

Все, на что хватило игроков "Боруссии", так это на мяч престижа от лучшего бомбардира команды и второго по стоимости футболиста мира – Эрлинга Холанда. 21-летний норвежец расстроил голкипера "Санкт-Паули" с пенальти на 58 минуте .

В четвертьфинал Кубка Германии, кроме "Санкт-Паули", уже вышли "Карлсруэ", "Гамбург" и "Бохум". Еще четыре участника определятся 19 января;

Ранее Кубок Германии покинула и мюнхенская "Бавария". Она в рамках 2-го раунда потерпела в гостях сокрушительное поражение от "Боруссии" Менхенгладбах со счетом 0:5.

Добавим, что именно дортмундская "Боруссия" до этого матча была действующим обладателем трофея.