Не помог и Левандовски: "Барселона" за 4 минуты уступила "Баварии" в Лиге чемпионов (видео)

Во вторник, 13 сентября, мюнхенская "Бавария" принимала "Барселону" в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Битва грандов европейского футбола на "Альянце Арене" в Мюнхене завершилась победой хозяев со счетом 2:0 .

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей. В начале второй половины встречи "Бавария" вышла вперед - Люка Эрнандес ударом головой на ближней штанге завершил подачу с углового от Йозуа Киммиха.

А уже через четыре минуты мюнхенцы укрепили свое преимущество. Лерой Сане ворвался в штрафную площадку каталонцев после паса Джамала Мусиалы и спокойно закатил мяч в левый угол.

Отметим, что звездный форвард "сине-гранатовых" Роберт Левандовски вышел в стартовом составе на матч против своего бывшего клуба, однако, результативными действиями поляк отличиться не смог.

В другом матче группы С миланский "Интер" на выезде уверенно обыграл чешскую "Викторию" Пльзень - 0:2.

чешскую "Викторию" Пльзень - 0:2. После двух туров "Бавария" возглавляет квартет с 6 очками. У "Барселоны" и "Интера" по 3 балла, а "Виктория" с нулем в графе очков находится на дне таблицы.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Интер" - "Барселона", "Бавария" - "Виктория" Пльзень.

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