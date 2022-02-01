Не помогли даже Месси и Мбаппе: ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции

Судьбу встречи решила серия пенальти.
ПСЖ неожиданно покинул Кубок Франции.
Команда Маурисио Почеттино в рамках 1/8 финала турнира потерпела неожиданное поражение от "Ниццы". Завершилось основное время безголевой ничьей (0:0), поэтому судьбу противостояния должна была решить серия пенальти, в которой точнее были футболисты "Ницци" — 5:6. У парижан не сумели забить Леандро Паредес и Хави Симонс. В "Ницце" - Анди Делор.
Отметим, что в первом тайме ПСЖ несколько раз угрожал воротам соперника, но Марко Верратти и Лионель Месси не реализовали свои моменты. Во второй половине игры на поле вышел звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, но он тоже не сумел отличиться в сетке ворот оппонента.
Les Parisiens son eliminados en octavos de final de @coupedefrance après cette séance de tirs au but.– Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2022
#CDF | #PSGOGCN pic.twitter.com/tznTBKmtRF
Таким образом, обыграв ПСЖ, "Ницца" пробилась в четвертьфинал, где сыграет с "Марселем".
- Также в четвертьфинале встретятся "Нант" – "Бастия", "Монако" – "Амьен" и "Бержерак" – "Версаль". Матчи состоятся 8-10 февраля;
- Действующим обладателем трофея до этого матча был именно ПСЖ.