Не помогли даже Месси и Мбаппе: ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции

Не помогли даже Месси и Мбаппе: ПСЖ сенсационно вылетел из Кубка Франции

Судьбу встречи решила серия пенальти.

ПСЖ неожиданно покинул Кубок Франции.

Команда Маурисио Почеттино в рамках 1/8 финала турнира потерпела неожиданное поражение от "Ниццы". Завершилось основное время безголевой ничьей ( 0:0 ), поэтому судьбу противостояния должна была решить серия пенальти, в которой точнее были футболисты "Ницци" — 5:6 . У парижан не сумели забить Леандро Паредес и Хави Симонс. В "Ницце" - Анди Делор.

Отметим, что в первом тайме ПСЖ несколько раз угрожал воротам соперника, но Марко Верратти и Лионель Месси не реализовали свои моменты. Во второй половине игры на поле вышел звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, но он тоже не сумел отличиться в сетке ворот оппонента.

Les Parisiens son eliminados en octavos de final de @coupedefrance après cette séance de tirs au but.



#CDF | #PSGOGCN pic.twitter.com/tznTBKmtRF – Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2022

Таким образом, обыграв ПСЖ, "Ницца" пробилась в четвертьфинал, где сыграет с "Марселем".