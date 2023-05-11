Не поможет "Арсеналу" в решающих матчах: Зинченко травмировался и выбыл до конца сезона

Также под вопросом участие Александра в июньских матчах отбора к Евро-2024.

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко выбыл до конца сезона из-за травмы.

Об этом сообщает издание The Athletic.

В матче 35-го тура АПЛ против "Ньюкасла" украинца заменили на 61-й минуте. Источник утверждает, что эта замена была вынужденной – Зинченко повредил икроножную мышцу. Из-за этого украинский футболист не сыграет до конца текущей кампании.

Таким образом, Зинченко не поможет "Арсеналу" в решающих матчах сезона АПЛ. Сейчас "канониры" занимают второе место и только на одно очко отстают от "Манчестер Сити", который имеет игру в запасе.

Кроме того, Зинченко рискует пропустить июньские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, а также товарищеский поединок "сине-желтых" с Германией.

В этом сезоне на счету Зинченко 33 матча за "Арсенал" во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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