Не поможет сборной: клуб УПЛ подтвердил неутешительную информацию о травме ключевого бомбардира

Довбик не сыграет в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.

"Днепр-1" подтвердил информацию о травме нападающего Артема Довбика. Сообщалось, что форвард травмировал грудную мышцу во время работы со штангой в тренажерном зале.

На восстановление футболиста уйдет пять-шесть недель. Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.

В этом сезоне на счету Довбика 18 матчей во всех турнирах, 14 забитых голов и пять результативных передач. За сборную Украины Артем сыграл шесть игр и отличился двумя мячами.

"Днепр-1" завершил осеннюю часть УПЛ на третьем месте турнирной таблицы. Команда Игоря Йовичевича возобновит чемпионат матчем против "Десны" 27 февраля.

По результатам жеребьевки сборной Украины предстоит встретиться с национальной командой Шотландии. Матч состоится на поле шотландцев. Поединок начнется 24 марта в 21.45 по киевскому времени.

встретиться с национальной командой Шотландии. Матч состоится на поле шотландцев. Поединок начнется 24 марта в 21.45 по киевскому времени. В финале плейоф сборная Украины, если сможет туда пробиться, тоже будет гостем. Потенциальный поединок украинцев с победителем пары Уэльс – Австрия запланирован на 29 марта. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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