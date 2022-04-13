"Не понимаем, когда это закончится": в "Шахтере" назвали проблему, которая угрожает существованию клуба

"Не понимаем, когда это закончится": в "Шахтере" назвали проблему, которая угрожает существованию клуба

Сергей Палкин рассказал о сложной ситуации с легионерами.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мыслями по поводу будущего донецкого клуба в условиях войны. По его словам, "горняки" столкнутся с серьезными проблемами, если летом клуб бесплатно покинут все легионеры.

"В разговорах о существовании и будущем нет смысла, потому что мы сами не понимаем, когда это закончится и при каких условиях. Трудно даже понять, что завтра будет. Сегодня горизонт планирования - 2-3 дня.

ФИФА дала возможность легионерам уйти в аренду до конца сезона, не спрашивая нас. Это не полноценный трансфер, если мы говорим о Тете или Витао. Они приняли решение до конца сезона побыть в "Лионе" и "Интернасьонале". Относительно Винисиуса, это полноценный трансфер, аренда с правом выкупа. То же самое с Майконом. Сейчас обсуждаются Маркос Антонио, Фернандо.

По Нересу, Додо, Педриньо вопрос открыт. У них есть агент, занимающийся этим. Надеюсь, будет какой-то результат. Пока по ним все двигается очень сложно.

До меня слухи доходят, что многие агенты надеются, что после 30 июня они заберут футболистов чуть ли не свободными агентами и будут делать, что хотят. Этот момент немного нам мешает. Но президент УЕФА заверил, что поможет нам, чтобы этого не случилось. Если это произойдет, это ставит под вопрос дальнейшее существование клуба. Это самое плохое, что мы можем в нашем футболе ожидать", - сказал Палкин в эфире программы Денисов Time.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" проиграл греческому "Олимпиакосу" в первом благотворительном матче в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

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