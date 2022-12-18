"Не понимает своей роли и катастрофы, в которую тянет мир РФ": Подоляк жестко прошелся по ФИФА

В Офисе президента разочарованы позицией главной футбольной организации мира по поводу войны в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг критике Международную федерацию футбола (ФИФА), которая накануне отказалась транслировать обращение Владимира Зеленского с призывом к миру перед финалом чемпионата мира-2022 в Катаре.

"ФИФА – это ведь не только футбол. Это также о ценностях. О том, что выяснять отношения можно без убийств. О правилах цивилизованного мира. ФИФА, к сожалению, демонстрирует непонимание своей роли и той катастрофы, в которую тянет мир РФ, начав варварскую войну в Украине. Не поздно это исправить", – написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что ФИФА отказалась показать обращение украинского президента ко всему миру с месседжем мира, назвав его "слишком политическим". Это вызвало острую реакцию в Офисе президента: "ФИФА не должна бояться, что слова о мире будут услышаны на мировом футбольном празднике, представляющем мир", – заявили в ОП.

Несмотря на отказ ФИФА включить обращение Зеленского в эфир, речь украинского президента уже разлетелась по Сетью.

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