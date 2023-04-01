"Не понимаю это поколение": Леннокс Льюис отреагировал на срыв боя Усик – Фьюри за звание "абсолюта"

Легендарный британец все еще надеется увидеть объединительный поединок между Усиком и Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал срыв боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Льюис выразил свое отчаяние из-за того, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира не состоится. Он также выдвинул предположение, что ближе к концу этого года Усик и Фьюри снова попытаются договориться об объединительном бое.

"Не понимаю это поколение, эту культуру. Как такое может быть, чтобы у бойца не было голода к тому, чтобы творить историю? Деньги? На кону всегда будут огромные деньги. Их будет больше, чем боксеры смогут потратить за всю свою жизнь.

Думаю, Усик и Фьюри будут пытаться организовать большую битву в декабре. Но нужно помнить, что если разыграть имеющиеся на руках карты неправильно, то все это может разрушиться", – написал Льюис в Twitter.

Поединок между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Ранее сообщалось, что Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за титульный бой по схеме 70% на 30% в пользу британца. Затем Фьюри поставил Усику новое условие для проведения титульного боя – отсутствие опции реванша в контракте на поединок.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа.

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