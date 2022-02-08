Не поняла английского: российская фигуристка выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2022 (видео)

Не поняла английского: российская фигуристка выругалась в прямом эфире на Олимпиаде-2022 (видео)

Анастасия Мишина попала в неловкую ситуацию на Играх в Пекине.

Российская фигуристка Анастасия Мишина оконфузилась во время интервью телеканалу BBC после победы в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Чемпионку мира в парном катании на английском языке спросили о ее самочувствии после падения с поддержки в произвольной программе. Однако Анастасия не поняла слова журналистки и нецензурно отреагировала.

"Я ни х**а не поняла", - сказала Мишина, после чего вся российская команда засмеялась.

После того, как другие члены команды ОКР перевели ей вопрос, Мишина ответила.

"Это были последние пять секунд программы, поэтому все нормально", - сказала Анастасия на английском языке.

team roc interview with bbc pic.twitter.com/dQ4vX1aSpC — miriam ♡ (@twistandtwizzle) February 8, 2022

Как и на летней Олимпиаде-2020 в Токио, Российская Федерация отстранена от зимних Игр в Пекине из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступают на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) - ROC, которую запрещено расшифровывать.

Флаг РФ на всех церемониях заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна звучит вступление к концерту № 1 Петра Чайковского.

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