Не попадет на большой турнир: Канада отказала звездной теннисистке из Беларуси в выдаче визы

Все дело в том, что Канада отказалась выдавать визу 33-летней представительнице РБ из-за того, что ее страна непосредственно участвует в полномасштабном вторжении в Украину, предоставляя России свою территорию для запуска ракет.

О том, что Азаренко не сможет принять участие в престижном турнире в Торонто, она лично сообщила в своем Twitter.

"К сожалению, я должна отменить свое участие в турнире в Торонто, потому что мне не одобрили визу. Это сильно удручает. Грустно пропускать один из моих самых любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде, где прекрасные болельщики. За эти годы здесь у меня появилось много друзей. Всем удачи на турнире. Встретимся в Цинциннати", — написала белоруска.

Отметим, что в первом круге Виктория должна была играть против Белинды Бенчич (Швейцария), однако вместо нее против швейцарки выступит Тереза Мартынцова (Чехия). Среди украинок в Торонто сыграет Ангелина Калинина. Ее первой соперницей станет Елена Остапенко из Латвии. Относительно Цинциннати, то квалификационные поединки этого турнира стартуют 13 августа. Сможет ли Азаренко выступить там – огромный вопрос.

Как видим, спортсмены из Беларуси продолжают справедливо получать наказание за свое молчание относительно войны в Украине. Ранее теннисистам из Беларуси и России запретили выступать на Wimbledon, а на других событиях разрешали только под нейтральным флагом.

За свою карьеру Азаренко выиграла девять турниров, в том числе – дважды Australian Open. Также на Олимпиаде-2012 в Лондоне белоруска выиграла "золото" в миксте. В настоящее время Виктория занимает 20-е место в женском рейтинге.

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