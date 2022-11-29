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Не попали в топ-25: мужская сборная Украины провалилась на старте биатлонного сезона

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Не попали в топ-25: мужская сборная Украины провалилась на старте биатлонного сезона

Фото: biathlon.com.ua

Победителем индивидуальной гонки стал швед Мартин Понсилуома.

Во вторник, 29 ноября новый биатлонный сезон 2022/23 стартовал мужской индивидуальной гонкой в рамках первого этапа Кубка мира в финском Контиолахте.

Сборную Украины в этой гонке представляли Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Денис Насико.

Победил в гонке шведский биатлонист Мартин Понсилуома, которому не подчинилась только одна мишень. На второй и третьей позициях расположились швейцарец Никлас Хартвег и немец Давид Цобель, сумевшие пройти все четыре стрельбы без промахов.

Лучший результат среди "сине-желтых" показал Антон Дудченко, с тремя штрафными минутами замкнувший топ-30.

Результаты гонки:

1. Мартин Понсилуома (0+1+0+0) 49:36,5
2. Никлас Хартвег (0+0+0+0) +37,2
3. Давид Цобель (0+0+0+0) +59,3
...
30. Антон Дудченко (1+0+1+1) +4:17,8
31. Богдан Цымбал (1+0+0+1) +4:31,5
40. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +5:02,2
64. Денис Насико (0+2+0+1) +6:53,4

Напомним, что первый этап Кубка IBU по биатлону, который должен был состояться с 24 по 27 ноября в норвежском Шушени, был отменен. Поэтому старт сезона Кубка мира и Кубка IBU состоится в один день.

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Дата публикации
Просмотры
1276
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