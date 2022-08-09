Не потерпели ни одного поражения: женская сборная Украины во второй раз в истории выиграла "золото" шахматной Олимпиады

Отметим, что на соревнованиях "сине-желтые" выступили в звездном составе: Марии и Анны Музычук, Анны Ушениной, Юлии Осьмак и Натальи Буксы.

На предыдущей Олимпиаде 2018 украинки заняли второе место, уступив только команде Китая. К шахматной Олимпиаде-2022 украинки подходили в статусе второго номера рейтинга. Лидерами женского рейтинга были шахматистки из Индии.

Соревнования состояли из 11 раундов, в которых участвовали 162 сборные.

К заключительному 11-му раунду Украина подходила, не проиграв ни одного противостояния. В последнем раунде Украина должна была сыграть с Польшей – еще одной претенденткой на победу в шахматной Олимпиаде. Украина выиграла две из четырех партий против Польши. Мария Музычук одолела Алину Кашлинскую: на 35-м ходу полька отказалась продолжать игру. В заключительной партии Ушенина дожала польскую шахматистку Оливию Келбасу и принесла команде вторую победу. Еще две партии в противостоянии Украина – Польша были сведены вничью. Благодаря этому, Украина победила Польшу в противостоянии со счетом 3:1.

Как следствие, Украина завершила турнир, не потерпев ни одного поражения: семь побед и четыре ничьих. В активе "сине-желтых" 18 очков. Столько же имеет и Грузия, но они уступили украинкам по дополнительному показателю.

Это второе "золото" Украины на шахматной Олимпиаде в истории. Первую победу украинки одержали еще в 2006 году, и тогда в составе команды была Ушенина. В общем, это четвертый титул Украины на шахматной Олимпиаде: в 2004 и 2010 годах "золото" получали мужчины;

На мужской шахматной Олимпиаде Украина заняла итоговое 31 место, набрав по итогам 11 раундов 14 очков.

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