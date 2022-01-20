Не потянут финансовые аппетиты: СМИ назвали зарплату, которую Шевченко хочет получать в сборной Польши

Маловероятно, что украинский специалист возглавит "Кадру".

Польские СМИ продолжают активно обсуждать тему возможного назначения Андрея Шевченко на должность главного тренера местной команды.

Польское издание Przegląd Sportowy сообщало, что 45-летний украинец был главным кандидатом, однако польская федерация футбола не смогла удовлетворить финансовые требования Шевченко и его тренерского штаба.

По информации польского ресурса Sport.pl, Шевченко был готов рассмотреть вариант работы в польской сборной только в том случае, если ему будет предложена зарплата 3 млн евро в год.

Предыдущий наставник "Кадры" Паулу Соуза, который недавно со скандалом покинул национальную команду, получал 850 тысяч евро в год. Это были самые большие деньги, которые поляки платили коучу национальной команды за всю историю.

А поскольку сумма, которую будто бы хочет получать Шевченко, втрое больше, то приход украинца в сборную Польши называют маловероятным.

На прошлой неделе "Дженоа" уволила Шевченко с должности главного тренера . В то же время контракт "грифонов" с украинцем не был расторгнут, поэтому он будет продолжать получать зарплату в генуэзском клубе.

. В то же время контракт "грифонов" с украинцем не был расторгнут, поэтому он будет продолжать получать зарплату в генуэзском клубе. Под руководством 45-летнего украинца "грифоны" провели 11 матчей, в которых одержали всего одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений после прихода Шевченко.

Напомним, в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 сборная Польши померяется силами с командой России. Победитель их одноматчевого противостояния, которое состоится 24 марта 2022 года на территории РФ, в финале плей-офф 29 марта сыграет с победителем пары Швеция - Чехия.

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